Uganda göçmen sayısını abarttığını kabul etti

Uganda hükümeti, mülteci sayılarındaki dolandırıcılık iddialarıyla ilgili soruşturmada, önceki rakamların 300 bin abartıldığını doğruladı.

Başbakan ve Birleşmiş Milletler (BM) mülteci kuruluşu Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Bürosu (UNHCR) tarafından Mart ayından beri yürütülen resmi bir soruşturma, Uganda'nın 1,4 milyon değil 1.1 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını tespit etti .

Soruşturma, üst düzey yetkililerin rakamları şişirdiği ve onları desteklemek için kullanılan fonları yanlış yönlendirdiği yönündeki iddiaları takip etti.

Başbakanlıktaki mülteciler komiseri Apollo Kazungu ve üç kıdemli görevlisi olan Walter Omondi, John Baptist Sentamu ve Francis Nkwasibwe , BMMYK ve Dünya Gıda Programı çalışanlarının mülteci rakamlarını şişirmekle ilgili suçlamalarla ilgili iddialarını askıya aldı. Yetkililerin mülteci yerleşimlerinde sahte isimler oluşturdukları ve milyonlarca dolar yardım aldıkları iddia ediliyor.

Hükümet ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Pazartesi günü yapılan ortak açıklamada, “Güney Sudanlı mültecilerin, 2016 - 2017 arasındaki akınında, kayıt sistemlerde yaşanan teknik sıkıntılar yüzünden bozulma oldu. Bu kayıtlar veri tabanından tespit edildi ve kaldırıldı, ”dedi. Açıklamada, “Bu prosedürler, dolandırıcılık riskini azaltmakta, yardımın iyi yönetilmesini ve yalnızca doğrulanmış mülteci ve sığınmacılara sunulmasını sağlamaktadır” dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net