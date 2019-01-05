Uganda lideri toprak ağalarına karşı mücadele başlattı

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, toprak ağalarının ülke genelinde yaygınlaşan toprak tahliyelerine karşı mücadeleye şahsen önderlik edeceğini ilan etti.

2019'daki yeni yıl konuşmasında, kiracıların (bibanja sahipleri) yasal olarak arazide olduğunu ve kullanım haklarını savunan yasalar olduğunu belirtti.

Museveni, “Tahliye edilen insanların çoğu, Direniş Savaşlarında liderlik ettiğim büyükler veya onların soyundan gelenler. Ulusal Direniş Ordusunu (NRA) terk etmediler ve ben onları terk etmeyeceğim ”dedi.

Hükümetin, tahliye edilenleri savunmak için tüm yasal yolların peşinde koşacağını ve avukatlarla yakın ilişki içinde olduğunu açıkladı.

“Ev sahiplerine mesajım kazan-kazan yöntemini tercih ettiğimdir. Bu nedenle, 1975 tarihli Idi Amin Kararnamesinin kaldırılmasını destekledim. Bununla birlikte, mücadelede yoldaşlarımıza (Bibanja sahipleri) haksız davranılmasına tahammül edemiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Museveni ve Kara Komisyonu başkanı Lusanja'daki Catherine Bamugemereire, Wakiso Bölgesi'ndeki Nangabo Subcounty of Lusanja'da bir işadamı olan Kiconco'nun 350'den fazla aileyi evden çıkardığı ve Ekim ayında evlerini yıktığı bilgisinin ardından, tahliyelere son verme emri verdi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net