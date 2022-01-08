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Uganda toplu taşımada aşı şartı koştu

Ülkede toplu taşıma araçlarını kullananlara yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırma zorunluluğu getirildi.

Afrika 08.01.2022, 14:36
Uganda toplu taşımada aşı şartı koştu

Sağlık Bakanı Ruth Aceng, basına yaptığı açıklamada, "18 yaş üstü tüm yolcuların toplu taşıma kullanabilmeleri için Kovid-19 aşı belgelerini göstermeleri gerekiyor." dedi.

Kovid-19'un yayılmasını önlemeye çalıştıklarını söyleyen Aceng, sertifika ve aşı kartını doğrulayacak bir sistem üzerinde de çalıştıklarını belirtti.

Öte yandan Uganda Taksi İşletmecileri Başkanı William Kizito, kararın uygulanabilirliğinin zor olduğuna dikkati çekerek söz konusu karara karşı olduklarını söyledi.

Uganda'da şimdiye kadar 150 bin 301 kişide Kovid-19 tespit edilirken 3 bin 325 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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#Uganda #aşı
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