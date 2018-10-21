Ugandalı ayrılıkçılardan palalı saldırı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Beni kentinde Ugandalı ayrılıkçılar tarafından düzenlenen saldırıda 12 sivil ve 1 asker hayatını kaybetti.

Ülke basınındaki haberlere göre, Uganda merkezli ayrılıkçı Müttefik Demokratik Güçler'e (ADF) bağlı gruplar, Kuzey Kivu eyaletinin Beni kentinde pala ve silahlarla askeri ve sivil mevkilere saldırdı.

Saldırının gerçekleştiği bölgenin yöneticisi Alois Mbwarara, basına yaptığı açıklamada, 12 sivil ve 1 askerin öldüğünü söyledi.

Ayrılıkçıların, KDC askeri giysileri giydiğini ifade eden Mbwarara, 10'dan fazla çocuğun da kaçırıldığını aktardı.

Kaynak: AA