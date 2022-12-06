Ugandalı Müslümanlardan cami baskınları ve keyfi gözaltılara tepki

Meclis Müslüman Forumu Başkanı ve Milletvekili Asuman Basalirwa, basına yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri tarafından camilere düzenlenen baskınlara ve Müslümanlara yönelik keyfi tutuklamalara dikkati çekti.

Basalirwa, camilere baskın yapılmasının ve Müslüman kanaat önderlerinin keyfi şekilde uzun süre gözaltında tutulmasının kanun dışı bir hareket ve ayrımcılık olduğunu vurguladı.

Keyfi baskın ve tutuklamalara Ugandalı Müslümanların her kesiminden tepki gelirken, meclisin Müslüman vekilleri de yapılan uygulamaları kınadı.

Milletvekili Hassan Kirumira, Müslümanlar hukuk dışı tutuklanırken sessiz kalmayacaklarını belirtti.

Uganda Müslüman Yüksek Konseyi Sözcüsü Ashiraf Zziwa Muvawala da Müslümanlara yönelik yasa dışı gözaltıları kınayarak, "Bugünlerde birçok Müslüman gözaltına alınıyor ama neden olduğunu bilmiyoruz." dedi.

Polis sözcüsü Fred Enanga ise gözaltına alınan kişilerin yakında mahkemeye çıkarılacağını açıkladı.

Uganda'da son bir ayda Tebliğ cemaati liderlerinden Şeyh Yahaya Mwanje'nin de aralarında bulunduğu 15'ten fazla Müslüman güvenlik güçlerince gözaltına alındı.