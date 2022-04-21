Ukrayna savaşının yol açtığı un krizi "manyok unu" ile çözüldü

Ukrayna-Rusya savaşının ardından Kamerun’da 18 bin frank (430 Türk lirası) olan 50 kilogramlık bir çuval ununun fiyatı 30 bin franga (725 Türk lirası) yükseldi.

Kamerun hükümeti, Ukrayna savaşından sonra fiyat dengesini sağlamak için ülkede bazı hububat ürünlerine ihracat yasağı getirmesine rağmen kriz öncesinde 115 frank ( 2 lira 80 kuruş) olan standart ekmek fiyatının 150 franga (3 lira 65 kuruş) çıkmasını engelleyemedi.

Buğday ithalatının yüzde 50’sini Rusya ve Ukrayna’dan yapan Kamerun’da fırıncılar, yaşanan un ve ekmek krizine, ülkenin hemen hemen her bölgesinde yetişen manyok bitkisinin unundan yapılmış ekmekle çözüm buldu.

Un fiyatlarındaki artışın ardından başkent Yaounde’de birçok fırın manyok unu kullanarak ekmek üretmeye başladı.

Yerel kaynaklar kullanılarak üretilen ekmekler, gramaj olarak standart buğday unundan yapılan ekmekten daha ağır olmasına rağmen standart ekmek fiyatıyla satışa sunuluyor.

Hükümet yetkilileri de manyok unu kullanmayı ve bu undan yapılan ekmeleri tüketmeyi teşvik ediyor.

"Buğday kıtlığı, bizi kendi topraklarımızın mahsulü manyok unuyla ekmek yapmaya itti"

Başkent Yaounde'de fırıncılık yapan Guy Marcel Nganta, ülkede buğday ununda yaşanan krize fırıncıların alternatif çözümleri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Savaş ve salgın gibi krizlerin her ülkeyi olduğu gibi Kamerun'u da etkilediğini belirten Nganta, "Ukrayna savaşının neden olduğu buğday kıtlığı, bizi kendi topraklarımızın mahsulü manyok unuyla ekmek yapmaya itti." dedi.

Krizlerin fırsatlar yaratabileceğinin altını çizen Nganta, Afrikalıların bir araya gelmesi durumunda yapamayacağı herhangi bir şey olmadığını vurguladı.

"Ekmek yapımında manyok unu kullanmak bize yılda 10 milyon dolar kazandırır"

Kolektif Çıkarların Savunması için Yurttaş Derneği Başkanı Vıvıane Teguıa, Kamerunlu fırıncıların buğday tüketiminin azaltılmasının mümkün olduğunu ispat ettiklerini belirtti.

Buğday konusunda Kamerun’un Rusya ve Ukrayna’ya bağımlı olması nedeniyle un fiyatlarının iki katına çıktığını anlatan Teguıa, “Manyok, Kamerun'un hemen hemen tüm bölgelerinde yetiştirilir ve aynı zamanda Kamerun'daki birçok kabilenin yemek alışkanlıklarının önemli bir parçasıdır.” dedi.

Hükümetin buğdayda uyguladığı sübvansiyonu manyok üretiminde de uygulaması gerektiğini belirten Teguıa, "Ekmek yapımında manyok unu kullanmak bize yılda 10 milyon dolar kazandırır." ifadesini kullandı.

Manyok unundan ekmek satan fırının müşterilerinden İsmael, manyok unundan yapılan ekmeklerin daha sağlıklı ve vitaminli olduğunu ifade ederek "Bu bageti (ekmek), yerel tüketim olduğu için aldım. Yaşanan krize kendi ülkemizde çözüm bulabiliriz. Yerel ürünlerimizle yetinebiliriz. Tatlı patates unu ya da yabani muzdan da olabilir." diye konuştu.