UMH Hafter'in suçlarını belgelemek için komisyon istiyor

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK), ateşkes için gözlemci değil, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin işlediği suçları belgelemek için uluslararası komisyon göndermesini istediklerini açıkladı.

UMH Sözcüsü Muhenned Yunus, yaptığı yazılı açıklamada, "saldırganlar püskürtülmeden müzakere veya diyalog yapılmayacağını" vurguladı.

Yunus açıklamada, "Fayiz es-Serrac'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden talebi, Hafter'e bağlı güçlerin sivillere yönelik işlediği suçları ve ihlalleri belgelemek hedefiyle bir araştırma komisyonu gönderilmesidir. Serrac, ateşkes için uluslararası gözlemci istemedi." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Hafter'e bağlı güçler, Trablus'un güneyindeki El-Hebra Kapısı ve bölgesinin kontrolünü ele geçirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hafter'e bağlı savaş uçaklarının dünden beri düzenlediği hava saldırılarında Giryan savunma güçlerine bağlı 4 kişi öldü.

Dünya Sağlık Örgütü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trablus ve çevresindeki çatışmalarda bugüne kadar 272 kişinin yaşamını yitirdiğini, bin 282'sinin yaralandığını duyurdu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık üç haftadır sürüyor.

Kaynak: AA