UNICEF'ten kara tablo

UNICEF Doğu ve Güney Afrika Bölge Direktörü Muhammed Malik Fall, basın mensuplarına, Eritre, Etiyopya, Kenya ve Somali'deki insani krizin arttığını söyledi.

Fall, "Eritre, Etiyopya, Kenya ve Somali'de gelecek altı ay içerisinde 20 milyondan fazla kişi acil insani yardıma ihtiyaç duyacak." ifadesini kullandı.

Bölgede son 40 yılın en kurak döneminin yaşandığına dikkati çeken Fall, iklim değişikliğine bağlı şiddetli kuraklığın su sıkıntısını da beraberinde getirdiğini ve çiftlik hayvanlarının da bu nedenle can verdiğini kaydetti.

Fall, kuraklık nedeniyle insanların göç ettiğini, gıda sıkıntısının yaşandığı ve salgın hastalıkların yayıldığını, bu durumdan en fazla çocukları etkilendiğini vurguladı.

Eritre, Etiyopya, Kenya ve Somali'deki kuraklık nedeniyle 5,5 milyon çocuğun yetersiz beslendiğini belirten Fall, "Gelecek üç ay içerisinde yağmur yağmazsa bu sayı iki katına çıkacak." dedi.