Üst düzey El Kaide lideri öldürüldü

Fransa ordu kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Mali'nin kuzeyinde üst düzey bir El Kaide yöneticisi olduğu belirtilen Yahia Djouadi'nin (Yahya Cevadi-Yahya Ebu Amar) öldürüldüğü ifade edildi.

Yapılan açıklamada operasyonunun Timbuktu'nun 160 kilometre kuzeyinde gerçekleştirildiği ifade edilirken yerleşim yerinin ismiyle ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı.

Cuneydi'nin El Kaide'nin Libya yapılanmasının önemli isimleri arasında bulunduğu ve 2019'da Mali'ye geçiş yaptığı biliniyor.

El Kaide yöneticisine yönelik operasyonun, helikopterler ve insansız hava araçlarının destek verdiği bir kara harekatıyla öldürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: Mepa News