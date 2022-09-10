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Üst düzey Eş-Şebab lideri etkisiz hale getirildi

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda örgütün üst düzey liderlerinden birinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Afrika 10.09.2022, 14:03
Üst düzey Eş-Şebab lideri etkisiz hale getirildi

Somali ordusundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin Aşağı Şabel bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendi.

Askeri operasyonda örgüt liderlerinden birinin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, bu kişinin ismi paylaşılmadı.

Açıklamada, Eş-Şebab üyelerinin esir aldığı bazı sivillerin kurtarıldığı da belirtildi.

Eş-Şebab örgütü, Somali’de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

#somali #eşşebab
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