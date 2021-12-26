Wagner iddiası Mali tarafından yalanlandı

Ulusal medyada yayımlanan Hükümet Sözcüsü Abdoulaye Maiga imzalı bildiride, Batılı ülkelerin Mali’de Rus paralı askerlerinin konuşlandığı iddiası şiddetle reddedildi.

Bildiride, iddianın mesnetsiz olduğunun altı çizilerek, bağımsız kaynaklarca ispat edilmesi çağrısında bulunuldu.

Rus eğitmenlerin ulusal savunma ve güvenlik güçlerinin operasyonel kapasitelerinin güçlendirilmesi için Mali’de bulunduğu belirtilen bildiride, Mali hükümetinin sadece tarihi ortaklığı bulunan Rusya Federasyonu'yla iş birliği yaptığı, hiçbir özel güvenlik şirketi ile ilişkilerinin olmadığı vurgulandı.

Batılı ülkeler, dün yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Wagner Grubu'nun Mali'ye asker konuşlandırmasına tepki göstermişti.

Açıklamada, Mali'ye asker konuşlandırmanın Batı Afrika'daki güvenlik durumunu daha da kötüleştirebileceği ve insan hakları mağduriyetlerine yol açabileceği belirtilerek, "Sürdürülebilir barış ve istikrara ulaşma ve terörle mücadele çabalarında Mali'yi ve halkını desteklemeyi taahhüt eden uluslararası ortaklar olarak Mali topraklarında paralı askerlerin konuşlandırılmasını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Yaklaşık 5 bin askerin görev yaptığı Barkhane Operasyonu'nun sonlandırılmasıyla Sahel'deki güvenlik krizinin çözümünde ana aktörün Rus Wagner grubu olabileceği belirtiliyor.

Wagner paralı askerleri, konuşlandıkları ülkelerde yerel orduları eğitiyor, önemli isimleri koruyor, isyancı veya terörist gruplarla savaşıyor ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerinin güvenliğini sağlıyor.

Rus paralı askerlerin Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Mozambik, Gine, Gine Bissau, Madagaskar, Zimbabve ve Angola'da faaliyetlerde bulunduğuna inanılıyor.