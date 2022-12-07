WP: Etiyopta yönetimi Tigray kökenli askeri mahkumları infaz etti

Etiyopya'daki hapishanelerde onlarca Tigraylı mahkumun infaz edildiği öne sürüldü.

Washington Post'un haberine göre, Kasım 2021 tarihi sonrasında Mirab Abaya yakınlarındaki bir hapishanede, Tigray kökenli mahkumlardan yaklaşık olarak 83 tutuklu öldürüldü.

WP'nin mahkumlar, sağlık personeli, yetkililer, yerel sakinler, akrabalar ile yapılan 26 görüşmeye, uydu görüntülerine, sosyal medya gönderilerine ve tıbbi kayıtlara dayandırdığı haberde elde edilen iki ayrı ölüm listesinde de 83 ismin aynı olduğu öğrenildi. Tutuklularla yapılan görüşmelerde ölenlerin 16'sının kimlikleri tanımlandı.

Olaydan sonra hayatta kalanların ifadelerine göre bazı mahkumlar, Etiyopya yönetimine bağlı hapishane muhafızlarınca öldürülürken bazıları da kökenlerini aşağıladığı belirtilen köylülerce öldürülünceye kadar dövüldü.

Görgü tanıklarından birine göre cesetler üst üste yığılmış durumdaydı.

WP'ye göre binlerce Tigray kökenli asker, 2020'de merkezi yönetim ile Tigray güçleri arasında çıkan çatışmalar sonrasında gözaltına alınıp hapishanelere atıldı.

Söz konusu Tigray kökenli askeri personeller, Etiyopya ordusu içerisinde hizmet vermekteydi. Başkaldırıyla karşılık vereceği endişesi ile birçoğu silahsızlandırılmış ve ofis işlerinde çalışmaya itilmiş ve birçoğu da halihazırda gözaltına alınmaktaydı.

Öte yandan Mirab Abaya yakınlarındaki hapishanede öldürülen Tigray kökenli askerler, daha önce Etiyopya güçlerine karşı savaşta yer almış değildi.

Bazı mahkumlar, ölümlerin intikam duyguları çerçevesinde gerçekleşmiş olabileceği yorumunu yapıyor.

Katliamları gerçekleştiren gardiyanların Amhara bölgesinden oldukları ifade ediliyor. Tigray güçleri, 2021 yılında başkente yürüdükleri sırada bu bölgeyi ele geçirmişti.

2 bin ila 2 bin 500 Tigray kökenli hizmet veren veya emekli askerin Mirab Abaya yakınındaki hapishane kampında tutulduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Mepa News