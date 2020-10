Yemen Aden Valisi emekli askerlerle anlaşmaya vardı

Yemen'in geçici başkenti Aden'in valisi Ahmed Hamid Lemles'in, ildeki petrol ürünleriyle ilgili krizi sonlandırmak için güney illerdeki emekli askerlerin oluşturduğu "Ordu ve Güvenlik Yüksek Askeri Hayet" ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

Heyet üyelerinden Emekli Albay Halid Alevi Bahbah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşma çerçevesinde Aden'deki Ez-Zeyt Limanı'nda ve petrol şirketinin karargahında bulunan petrol tankerlerinin, Aden ve çevre illerdeki akaryakıt istasyonlarına yakıt ikmali yapmasına izin verileceğini söyledi.

Bahbah, Aden ve çevre illerdeki akaryakıt istasyonlarının, yakıt ikmalinin yapılmasından sonra çalışmaya başlayacağını ifade etti.

Emekli albay Bahbah, anlaşma gereği Aden valisinin, hükümet ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle iletişim içinde olacağını, emekli askerlerin bu yıl başından beri ödenmeyen maaşlarının ödenmesini takip edeceğini aktardı.

Yemen'in güneyindeki Aden'de, emekli askerlerin, geciken maaşlarının ödenmesi talebiyle dün düzenlediği eylemler nedeniyle kentteki limanlarda çalışmalar durmuştu.

Yemen'deki emekli askerler, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle temmuz ayından bu yana eylemler düzenliyor. Eylemciler, hükümet ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden Ocak 2020'den bu yana geciktirilen maaşlarının ödenmesini istiyor.

Askerler, son olarak 27 Eylül'de, yetkililer üzerinde baskı oluşturmak için Aden'deki Ez-Zeyt, El-Haviyat ve El-Mualla limanlarının ana giriş kapıları ile kentteki petrol şirketlerine giden yolları daha sonra da Aden Limanı'nın girişini kapatmıştı.

