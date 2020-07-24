Yemen'in güneyinde BAE destekli güçler ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalar şiddetleniyor

Yemen'in güneybatısındaki Taiz'in çeşitli bölgelerinde, ordudan ayrılan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçler ile hükümete bağlı ordu birlikleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Taiz'in güneyinde yer alan Et-Türbe kentindeki Beyhan askeri bölgesinde konuşlanan BAE destekli güçler, Yemen ordusunda üst düzey komutan olan Abduhu Numan Ez-Zerıki'nin evini topçu atışıyla hedef aldı.

Ordudaki 35. Zırhlı Tugay'dan ayrılan ve BAE tarafından desteklendiği belirtilen güçlerin düzenlediği saldırı sırasında 1 asker öldü, 1'i yaralandı.

Söz konusu saldırının ardından ordu birlikleri ile BAE destekli güçler arasındaki çatışmanın Türbe kentinin farklı noktalarında tırmandığı kaydedildi.

Çatışmalarda ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Aynı kaynak, 35. Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı ve BAE tarafından desteklenen bazı askerlerin 10 Temmuz'daki yeni atamadan bu yana Taiz'deki isyan hareketini yönettiğini savundu.

Söz konusu askerlerin, komutanlığa ait karargahın da yer aldığı bazı askeri noktaları yeni atanan komutana teslim etmeyi reddettiği belirtiliyor.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, BAE'ye yakınlığıyla bilinen ve aralık ayında suikasta uğrayan 35. Zırhlı Tugay Komutanı Adnan el-Hamadi'nin yerine tugay komutanı olarak 10 Temmuz'da Abdurrahman eş-Şemsani'yi atamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) 26 Nisan'da ülkenin güneyinde sözde özerklik ilan etmiş ancak Arap dünyası ve uluslararası toplum tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

GGK ardından 19 Haziran'da Yemen'in güneydoğusundaki Sokotra adasını ele geçirerek orada özerklik ilan etmişti. Sokotra Limanı'nda yer alan hükümete bağlı birlikler, BAE destekli güçlerin, görevlerine müdahalesi sonrası 19 Temmuz'da bölgeden çekilmişti.

Yemen'deki meşru hükümet ise BAE'yi kendi planlarını uygulamak için ayrılıkçı GGK'ye destek vermekle suçluyor.

Kaynak: AA