Libya'nın Yeni Başbakanı Dibeybe ABD'li büyükelçiyle görüştü

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Norland, Başbakan Dibeybe ile "ikili ilişkilerin yanı sıra Libya'da teknokrat hükümetin kurulması, seçimlere hazırlık, elektrik kesintileri ve acil ihtiyaçların karşılanması" konularını değerlendirdi.

Görüşmede Norland, Washington'ın Trablus'a "istikrarlı, müreffeh ve demokratik bir geleceğe ulaşma arayışında" yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

AA