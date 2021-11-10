Yeni Cumhurbaşkanı Jose Maria Neves görevine başladı

Batı Afrika'daki ada ülkesi Kabo Verde'de 18 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Jose Maria Neves yemin ederek görevine başladı.

Başkent Praia'da düzenlenen yemin törenine, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo katıldı.

Cumhurbaşkanı Neves, yemin töreninde yaptığı konuşmada, Batı Afrika ve Portekizce konuşan ülkelerle ilişkileri geliştirme sözü verdi.

Cape Verde'nin Bağımsızlığı için Afrika Partisinin (PAICV) adayı olan ve ilk turda seçilen 61 yaşındaki Neves, 2001'den 2016'ya kadar başbakanlık koltuğunda oturmuştu.

Eski Portekiz sömürgesi olan ve "Yeşil Burun Adaları" olarak da bilinen ülke, Senegal ve Moritanya açıklarında yer alıyor.