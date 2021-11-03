Yeni hükümet yakında kuruluyor

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın basın danışmanlarından Tahir Ebu Hace, yeni hükümetin çok yakında kurulacağını bildirdi.

Sudan devlet televizyonunun haberine göre, Hace, süreçteki gecikmenin 25 Ekim'de alınan kararlara uyacak bir çözüm bulma isteğinden kaynaklandığını söyledi.

Hace, Orgeneral Burhan'ın ülkedeki birlik ve beraberliğinin sağlanmasında istekli olduğunu belirterek, Burhan'ın "Ülkedeki yönetim krizine tüm Sudanlıların birliğini güçlendirecek bir çözüm bulunması gerekiyor." ifadelerini aktardı.

Yerel, bölgesel ve uluslararası ara buluculuk girişimlerini ülkenin ulusal çıkarları doğrultusunda değerlendirdiklerini dile getiren Hace, Aralık 2018 devrimindeki özgürlük, barış ve adalet sloganlarının hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Hükümetin "çok yakın zamanda" kurulacağını aktaran Hace, Sudan halkının tüm kesimlerini temsil edecek teknokrat bir hükümetin gereğini vurguladı.

Sudan’da askeri müdahale sonrası azledilen Başbakan Abdullah Hamduk, bugün, ordu ile herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.