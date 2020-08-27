Tunus Cumhurbaşkanı Said, Gannuşi ile kurulacak yeni hükümeti görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Partisi lideri Raşid el-Gannuşi ile ülkedeki genel durumu ve yeni hükümetin kurulma sürecindeki gelişmeleri görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, Meclis Başkanı Gannuşi'yi başkentteki Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Said, görüşmede, geçen seneki genel seçimlerin ardından hükümetin kurulma sürecinin ilk olarak 15 Kasım 2019'da başladığını hatırlattı ve aradan geçen sürede beklenen istikrarın elde edilemediğini dile getirdi.

Said, Tunus'un kötüleşen durumdan kurtulmasını arzu ettiği kadar Anayasa'ya da saygı duymaya istekli olduğunu ifade etti.

Meclis Başkanı Gannuşi de Cumhurbaşkanı Said ile verimli bir görüşme yaptığını belirterek, devlet kurumları arasındaki ilişkilerin ülkenin istikrarına hizmet edeceği ve katkı sağlayacağı görüşünde olduğunu aktardı.

Gannuşi ayrıca, seçim kanununun geliştirilmesi ve anayasa mahkemesi ile ilgili istişarelerin yapılmasının gerekliliğini dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, parlamento çalışmaları, ülkenin ekonomik durumu ve yeni tip koronavirüs bağlamında sağlık durumu konuları ele alındı.

Başbakan Fahfah'ın istifasından sonra Tunus'ta yaşananlar

Son dönemde siyasi istikrarsızlık yaşayan Tunus'ta Başbakan İlyas el-Fahfah'ın yolsuzluk ve çıkar çatışması şüpheleri nedeniyle istifasının ardından Cumhurbaşkanı Said, 26 Temmuz'da İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Bir siyasi partiye bağlı olmayan Meşişi, başbakanlık makamı için herhangi bir parti tarafından da aday gösterilmemişti.

Meşişi, bağımsız ve teknokrat isimlerden oluşan yeni kabine listesini pazartesi günü Cumhurbaşkanı Said'e sunmuştu.

Meşişi'nin oluşturduğu kabine için mecliste güven oylamasının 1 Eylül'de yapılması planlanırken, en çok milletvekiline sahip Nahda Hareketi Partisinin bu oylamada kilit rolde olacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2020, 20:58