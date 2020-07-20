Yıl:1947. Trablusgarb, Türkiye ile birleşmek istiyor

Takvimler 1947 yılını gösterirken Cumhuriyet gazetesinin 12 nisan tarihli baskısının manşetini şu sözler süslüyordu. "Trablusgarb, Türkiye ile birleşmek istiyor"

Talep üzerine Libya'nın ilk başbakanı Türkiye'den giden Kaymakam Sadullah Koloğlu idi.

Libya'da o yıllarda Türkiye ile birleşmek isteyen Türk-Trablus Birliği Partisi kurulmuştu.



1949’da Libya’nın talebi üzerine kaymakamımız olan Sadullah Koloğlu, Libya'ya giderek başbakan oldu. Sadullah Koloğlu, 3 yıl süreyle Libya Devleti’nin Başbakanlık görevini üstlendi.

Koloğlu, Türkiye vatandaşlığından ayrılmayarak bu görevi icra etti.

Konu hakkında detay bilgi için TIKLAYINIZ

1947 yılında Libya da Hizbu’l-İttihadi Trablus-i Türki, yani Türk-Trablus Birliği Partisi kuruldu ve bu partinin gayesi Türkiye ile birleşerek ortak bir hükümet kurmak idi. "Libya’da kurulan Türk-Trablus Birliği Partisi dış işlerinde tamamen aynı siyaseti güderek Türkiye ile kurulacak ortak hükümetin mali ve askeri hususlarda birlik kurarak, yalnız iç işlerinde bağımsız olmayı hedefliyordu.”

12 Nisan 1947 tarihli Cumhuriyet gazetesi manşeti:

Trablusgarb, Türkiye ile birleşmek istiyor Bu hedeli gerçekleştirmek üzere Trablusta bir parti kuruldu

Kahire'de bulunan Şeyh Senusi Hazretleri " Cumhuriyet „ rnuhabirini kabulederek çok mühim beyanatta bulundular

Şeyh Senusi diyor ki: «Bu harbde Müttefiklerle birlikte çarpıştık. Çünkü Türklerin Müttefiklerle dost olmaları bunu icab ettiriyordu»

Kahire, Nisan (Hususi muhabirimiz, Kazım Sevinç Altınçağ bildiriyor):

Kahire'de Shephard otelinin geniş salonunda Şeyh Senust Hazretlerinin davetlisi olarak bulunuyorum. Şeyh Mehmed İdrisül Mehdiyyül Senusi Hazretleri iki gün önce «Cumhuriyet için yaptığım mülâkat ricasını kabul etmişlerdi. Libya'da geniş ve devamlı bu nüfuza sahib olan Şeyh Senusi Hazretleri, daha mülâkatımızın başlangıcında, Türkiyemiz için candan gelen duygularını açıkladılar. Libya'ya karşı Türkiye'nin ve Türklerin duyduğu kardeşlik hislerini ve endişeleri anlattığım zaman Şeyh Hazretlerinin verdikleri cevabı, tatlı bir heyecan içinde dinledim. Aynı duyguların bütün Türklere de sirayet edeceğine eminim.

Şeyh Senusi Hazretlerinin sözlerini tekrarlıyorum: « italya harbinden önce biz, yabâncılar tarafından idare edilmedik. Memleketimizi idare eden Türkler ecnebi bir hükumetl temsil etmiyorlardı.

Türkler Trablusgarb'ı halkın isteğine göre idare etmişlerdir. O vakitler, memlekete iradesini telkin eden Türk hükumeti değildi. O zamanları nasıl hatırlamam. İiş bu iki mes'ud zamanlarda Libya ve Seneraykanın tek hâklmi memleketin yutulmalarından ibaret iki kardeş milietin birleşmesinden meydana gelen vahdet kalmıyacaktır. Tehlike durmadan olmuştur. Bu idarede, yalnız harici meseleler müstesna olarak yürüyecek, biz her şeyde tamamile müstakildik. Bütün dahilî işlerimiz, isteklerimize, ihtiyadarımıza ve geleneklere göre idare edilmişti.> »

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020, 14:52