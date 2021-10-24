Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 9 ölü
Mısır'da bir yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 9 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi yaralandı.
Afrika 24.10.2021, 21:07
Mısır’ın başkenti Kahire’de iki aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Mısır medyasında yer alan habere göre, başkent Kahire’nin doğusunda inşası devam eden yeni idari başkent bölgesinde seyir halindeki bir yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı.
Kaza sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, bölgedeki El-Ehli Bankası Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
12
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü