Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 9 ölü

Mısır’ın başkenti Kahire’de iki aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Mısır medyasında yer alan habere göre, başkent Kahire’nin doğusunda inşası devam eden yeni idari başkent bölgesinde seyir halindeki bir yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı.

Kaza sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, bölgedeki El-Ehli Bankası Hastanesine sevk edildi.