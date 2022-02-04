Yolcu otobüsüne bombayla saldırdılar: 10 ölü

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, Jubaland eyaletinin Kismayo kenti dışında yolcu otobüsünün geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada en az 10 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkenin güneyindeki bazı köy ve kasabaları elinde bulunduran terör örgütü Eş-Şebab, sık sık başkent Mogadişu ve büyük kentlerdeki güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan bombalı saldırılar düzenliyor.