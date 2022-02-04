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Yolcu otobüsüne bombayla saldırdılar: 10 ölü

Doğu Afrika ülkesi Somali'de yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının bir yolcu otobüsünün geçişi sırasında patlaması sonucu en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Afrika 04.02.2022, 15:53
Yolcu otobüsüne bombayla saldırdılar: 10 ölü

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, Jubaland eyaletinin Kismayo kenti dışında yolcu otobüsünün geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada en az 10 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkenin güneyindeki bazı köy ve kasabaları elinde bulunduran terör örgütü Eş-Şebab, sık sık başkent Mogadişu ve büyük kentlerdeki güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan bombalı saldırılar düzenliyor.

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#somali #otobüs #bomba
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