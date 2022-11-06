Yolcu uçağı göle düştü
Tanzanya'da bir yolcu uçağının kötü hava koşulları sebebiyle Viktorya Gölü'ne düştüğü aktarıldı.
Afrika 06.11.2022, 12:37 06.11.2022, 12:44
Tanzanya Polisi Kagera Bölgesi Müdürü William Mwampaghale, basına yaptığı açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle Viktorya Gölü'ne düşen uçaktaki çok sayıda yolcunun kurtarıldığı bilgisini paylaştı.
Mwampaghale, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Darüsselam şehrinden Bukoba Havalimanı'na sefer yapan uçakta kaç yolcu olduğu henüz açıklanmadı.
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