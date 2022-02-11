Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesi kararına tepkiler sürüyor

Tunus Genç Hakimler Derneği de konuya ilişkin itirazlarını başkentteki Adalet Sarayında düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

Toplantıda konuşan Mesudi, "Cumhurbaşkanı'nın Konseye ilişkin kararı bizi tehlikeye atıyor. Yüksek Yargı Konseyinin feshinden geri adım atılmazsa toplu istifamızı sunmak da dahil olmak üzere her şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Çeşitli eylemlerle fesih kararına karşı duracaklarını vurgulayan Mesudi, "Yargı kararnameler ile düzenlenemez, bu şekilde devrimden (2011 Tunus Devrimi) sonra elde ettiğimiz tüm kazanımlarımızdan vazgeçmek durumunda kalırız." diye konuştu.

Mesudi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede de şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanının bazı hakimlere ve Yüksek Yargı Konseyi üyelerine yönelik küçük düşürücü ve doğru olmayan suçlamalarını şaşkınlıkla karşıladık. Yüksek Yargı Konseyi bağımsız bir kurumdur ve aynı şekilde bağımsız kalması için mücadele edeceğiz."

"Yargıda reform için katılımcı ve demokratik bir yol izlenmeli"

Basın toplantısında konuşan Genç Hakimler Derneği Genel Sekreteri Leyla ed-Dus ise, "Biz de yargıda reformdan yanayız, ancak bu şekilde değil. Yargıda reform için katılımcı ve demokratik bir yol izlenmeli. Yargı reform sürecinde biz niye yer alamayacağımızı bilmiyorum. Defalarca Cumhurbaşkanına bu talebimizi iletmek istedik fakat ulaşamadık." ifadelerini kullandı.

Dernek Saymanı Gazi Buharis de yargıda daha iyi bir çözüm yolunu tartışmaları gerektiğini belirterek, "Bizim açımızdan diyalog kapısı her zaman açık. Her türlü teklife açığız, biz de görüşlerimizi ileteceğimiz bir çerçeve istiyoruz." dedi.

Tunuslu akademisyenlerden ortak dilekçe

Bu arada ülkenin farklı üniversitelerinde çalışan onlarca akademisyen, Cumhurbaşkanı Said’in Yüksek Yargı Konseyini feshetme kararını geri alması için çevrim içi ortamda ortak bir dilekçe imzaladı.

Akademisyenlerin oluşturduğu sosyal medya hesabında yayımlanan dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Said’in, Yüksek Yargı Konseyini feshetme kararını geri almaya çağırıyoruz. Yargı sisteminde köklü ve eksiksiz reformun yapılabileceği gerçeğinin farkındayız, ancak yargıda reform ilgili tüm tarafların katılımıyla gerçekleştirilebilir. Cumhurbaşkanının bu reformu tek taraflı yapmasına karşı çıkıyoruz."

Yüksek Yargı Konseyinin feshi

Cumhurbaşkanı Said, 7 Şubat Pazartesi, Başbakan Necla Buden ile görüşmesinde, Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini duyurmuştu.

Said, "Yüksek Yargı Konseyi feshedildi ama ben yargıya asla dokunmayacağım. Çözüm için bu kararı almak zorunluluk haline gelmişti." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı'nın Konseye ilişkin açıklamasının ardından birçok siyasi parti, yargı mensubu ve sivil toplum kuruluşu, yasal olmadığı gerekçesiyle karara tepki göstermişti.

Yüksek Yargı Konseyinin görevleri

Yüksek Yargı Konseyi, yetkileri çerçevesinde yargının sağlıklı işleyişi ve yargının bağımsızlığını Tunus Anayasası ve uluslararası sözleşme hükümleri doğrultusunda güvence altına alan anayasal bir kurum olarak biliniyor.

Konseyin görevleri arasında, "bütçe taslağının görüşülmesi ve onaylanması, yıllık raporun görüşülmesi ve onaylanması, yargının sağlıklı ve bağımsız işleyişinin sağlanması için gerekli reformların önerilmesi, adaletin tesisi ve idaresine ilişkin kanun tasarıları ile teklifleri hakkında görüş bildirmek" yer alıyor.