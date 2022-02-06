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Yunan muhabir ölü bulundu

Kahire'de görev yapan Yunan Devlet Ajansı (AMNA) Nikolaos Katsikas'ın muhabiri ölü bulunduğu duyuruldu.

Afrika 06.02.2022, 18:30
Yunan muhabir ölü bulundu

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, AMNA'nın Kahire muhabiri olan ve Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye de hizmet veren Nikolaos Katsikas'ın dün ölü bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Yunanistan'ın Mısır'daki konsolosluğunun, Mısırlı yetkililerle iletişimde olduğu belirtilirken, gazetecinin nerede ve nasıl öldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA
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#muhabir #Mısır #kahire #yunan devlet ajansı
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