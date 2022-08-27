Yunus Emre Enstitüsü, Güney Afrika'da etkinlik düzenledi

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlediği kadın temalı etkinliğe, ülkeden çok sayıda kadın katıldı.

Johannesburg YEE ve Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Rol model olarak kadınlar" başlıklı etkinliğe, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, Gauteng Eyaleti Eğitim Departmanı Eğitim Psikolojisi Baş Uzmanı Dr. Nausheen Ameen, Yardımsever Kadınlar Forumu (CWF) Eş Başkanı Akila Dada Mayet, Güney Afrikalı kadın hakları savunucusu iş insanı Dr. Shenaz Ghood, Güney Afrikalı yetenek ve organizasyon gelişim uzmanı Lebogang Chaka ve Güney Afrikalı kadın girişimci Keke Moeca konuşmacı olarak katıldı.

Güney Afrikalı kadınların geniş katılım gösterdiği etkinlikte konuşmacılar, kadınların karşılaştığı iş dünyasında güçlükleri ve girişimcilik hikayelerini aktardı.

Büyükelçi Kandaş da burada yaptığı konuşmada, Güney Afrikalı kadınların her birinin kendisi için rol model olduğunu belirterek Türkiye'nin son dönemde Güney Afrikalı kadın girişimcilerin güçlendirilmesine yönelik gerçekleştirdiği projeleri anlattı.

Bu projeler kapsamında ülkede 100'e yakın kadına, girişimcilik ve iş geliştirme eğitimi verildiğini kaydeden Kandaş, "Kadınlar halihazırda güçlüdür. Dayanışmayla daha da güçleneceğiz." dedi.

Etkinlik sonrası katılımcılara çiçek dağıtılarak Türk ve Güney Afrika mutfağından yemekler ikram edildi.

- "Kadınların finansal açıdan bağımsızlığını kazanması gerekiyor"

Dr. Ameen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da kadınların her gün maruz kaldıkları zorluklarla başa çıkma becerilerini geliştirerek kendileri güçlendirmekte olduğunu belirtti.

Ameen, "Yıllardır bunun için yetiştirilmedik. İşimiz zor. Kadınların finansal açıdan bağımsızlığını kazanması gerekiyor." dedi.

Güney Afrika'nın erkek egemen toplum yapısına sahip olmasına rağmen kadınların sosyal hayatta ve iş dünyasında her geçen gün etkinliğini artırdığına dikkati çeken Ameen, "Bence artık zaman değişiyor. Artık genç kadınlarımızı ve kızlarımızı farklı düşünmeleri için güçlendiriyoruz. Bunun feminizmle de alakası yok. Tamamen insan olma meselesi." diye konuştu.

- "Maalesef sömürge geçmişi nedeniyle Afrika kadını öz güvenini kaybetmiş"

Johannesburg YEE ve Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Abdülaziz Yiğit ise ülkede ağustos ayı boyunca kutlanan "kadınlar ayı" vesilesiyle düzenledikleri bu etkinlikte, Güney Afrikalı kadınlarla dayanışma göstermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Güney Afrika'da kadının toplum içinde baskın bir role sahip olduğunu aktaran Yiğit, "Yine de maalesef sömürge geçmişi nedeniyle Afrika kadını öz güvenini kaybetmiş. Dolayısıyla kendini sürekli baskı altında hisseden ve birilerinin söylemiyle hareket eden bir kadın imajıyla yetiştirilmişler." dedi.

Yiğit, gelecekte de bu tür programlarla Güney Afrikalı kadınlara desteklerini sürdüreceklerini belirtti.