Yüzbinlerce kişi güvenlik sorununu protesto etti

Yerel basındaki haberlere göre, Mali Yüksek İslami Konseyi tarafından organize edilen gösteride, son zamanlarda ülkenin orta kesimlerindeki güvenliğin sağlanmasında gösterilen eksiklik protesto edildi.

Yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı belirtilen protestoda, göstericiler Mopti bölgesinde bir Fulani topluluğuna karşı 160 kişinin hayatını kaybettiği katliamı kınadı.

Başbakan Soumeylou Boubeye Maiga ve kabinesinin istifa etmesini isteyen göstericiler, ülkedeki güvenlik durumunun 2012’den bu yana gittikçe kötüleştiğini, sivil ve asker ölümlerinin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Muhalif parti liderlerinden Thiebile Dram, Mali’nin daha iyi ve adil bir yönetime sahip olması gerektiğini söyledi.

Mali Yüksek İslam Konseyi Başkanı Mahmut Dicko’nun Sözcüsü İssa Kaou Ndjim, yüzbinlerce insanın hükümeti protesto ettiğini, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubakar Keita’nın halkın taleplerini dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Konsey yetkilileri, Maiga hükümeti istifa edene kadar her cuma protesto gösterisi düzenleyeceklerini duyurdu.

Mali'de orta kesimindeki Mopti bölgesinde iki hafta önce Fulanilere ait bir köye yönelik saldırıda 160 kişi yaşamını yitirmişti.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı ve etnik çatışmalar ile terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker gerek Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Kaynak: AA