Zambiya'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi İstem Cırcıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Zambiya Meclisi Türkiye-Zambiya Dostluk Grubu üyesi milletvekillerinin katılımıyla bir anma programı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Cırcıroğlu, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, FETÖ'nün hain darbe girişimini anlatan konuşmalar yapıldığını söyledi.

Programın ardından dostluk maçı düzenlendi.