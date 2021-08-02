Zambiya'da çocuklar okullarına kavuşuyor
Vaka sayılarında meydana gelen nispi azalışla beraber Kovid-19 kısıtlamalarını gevşeten Zambiya'da okullar 5 Ağustos'ta yeniden açılıyor.
Afrika 02.08.2021, 22:33
Afrika ülkelerinden Zambiya'da hükümet koronavirüs kısıtlamalarının azaltılmasıyla okullarda eğitime yeniden başlama kararı aldı.
Zambiya hükümet Sözcüsü Amos Malupenga, ülkedeki COVID-19 vakalarının azaldığına dikkati çekti.
Malupenga, bazı sınıflar için eğitimin 5 Ağustos itibarıyla yeniden başlayacağını vurgulayarak üniversiteler, kolej ve enstitülerde de eğitimlerin çevrim içi şeklinde devam edeceğini söyledi.
Vaka sayısı 197 binde
Öte yandan restoranların ve spor salonlarının 3 hafta süreyle kapalı kalmaya devam edeceği vurgulandı.
Zambiya'da vaka sayısı 197 bine yaklaşırken, 3 bin 400'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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