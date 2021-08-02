Zambiya'da çocuklar okullarına kavuşuyor

Afrika ülkelerinden Zambiya'da hükümet koronavirüs kısıtlamalarının azaltılmasıyla okullarda eğitime yeniden başlama kararı aldı.

Zambiya hükümet Sözcüsü Amos Malupenga, ülkedeki COVID-19 vakalarının azaldığına dikkati çekti.

Malupenga, bazı sınıflar için eğitimin 5 Ağustos itibarıyla yeniden başlayacağını vurgulayarak üniversiteler, kolej ve enstitülerde de eğitimlerin çevrim içi şeklinde devam edeceğini söyledi.

Vaka sayısı 197 binde

Öte yandan restoranların ve spor salonlarının 3 hafta süreyle kapalı kalmaya devam edeceği vurgulandı.

Zambiya'da vaka sayısı 197 bine yaklaşırken, 3 bin 400'den fazla kişi hayatını kaybetti.