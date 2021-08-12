Zambiya'da seçim var

Güney Afrika ülkesi Zambiya'da seçmenler, devlet başkanı ve parlamento üyeleri ile bölge konseyi liderlerini seçmek için sandık başına gidiyor.

Zambiya Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, kayıtlı 8 milyon seçmenin saat 06.00'dan itibaren oy kullanabileceği ifade edildi.

Devlet başkanı seçiminde, iktidar partisi Yurtsever Cephenin (PF) adayı ve mevcut Devlet Başkanı Edgar Lungu, muhalif Ulusal Kalkınma için Birleşik Partisinin (UPND) adayı Hakainde Hichilema'ya karşı yarışacak.

Zambiyalılar, devlet başkanının yanı sıra 156 milletvekili ile 117 bölge konseyi liderini seçecek.

Lungu ve Hichilema

PF, 2011 seçimlerinde "daha az vergi, daha fazla gelir ve iş" sloganıyla iktidarı devralmıştı.

Lungu ise PF'nin adayı olarak girdiği 2016 seçimlerini, rakibi Hichilema'ya karşı az bir oy farkıyla kazanmıştı.

Ülkedeki kayıtlı 8 milyon seçmenin yarısından fazlası gençlerden oluşurken, son yıllarda hızla artan genç işsizlik oranları Lungu'nun iktidarı için ciddi tehdit oluşturuyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin raporuna göre, Zambiya'nın 12 milyar doları geçen dış borç hacmi, hükümet gelirlerinin yüzde 30'undan fazlasının dış borç faizi ödemelerine harcanması anlamına geliyor.

Liberal çizgiyi savunan UPND'nin adayı Hichilema da seçim kampanyasını, iktidar partisinin ekonomik anlamda başarısız olduğu savı üzerinden yürütüyor.

Varlıklı bir iş adamı olan ve daha önce girdiği beş seçimden de mağlup ayrılan Hichilema, bu seçimde favori aday olarak öne çıkıyor.

Seçimler uluslararası gözlemciler tarafından da izleniyor

Devlet Başkanı Lungu, muhalif UPND ve iktidardaki Yurtsever Cephe (PF) yanlıları arasında çıkan şiddet olayları nedeniyle ay başında orduyu görevlendirmişti.

Lungu hafta başında yaptığı açıklamada, muhalefet partisinin 2016 seçimlerinde olduğu gibi seçim sonuçlarına itiraz edebileceğine yönelik endişelerini dile getirmişti.

UPND'nin konuya ilişkin açıklamasında, bu kararla ordunun müdahalesinin seçmenleri korkutma ihtimaline vurgu yapılmıştı.

Ülkedeki seçimlerin şeffaf bir ortamda yürütülmesi için bazı uluslararası kuruluşlardan gözlemci talep edilmişti.

Seçimler, başta Afrika Birliği, Avrupa Birliği ile İngiliz Milletler Topluluğunun gözlemcileri olmak üzere uluslararası gözlemciler tarafından takip edilecek.