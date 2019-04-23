Zimbabve'de halk panikte. Ekmek fiyatı iki katına çıktı

Zimbabve'de ekmeğin fiyatı neredeyse iki katına çıktı. Alım gücü azalan para birimi ile mücadele eden halk şimdi de temel gıda olan ekmekte meydana gelen fiyat artışı karşısında panik yaşıyor.

Daha önce, hükümet, hareketin enflasyonu tetikleyeceği endişesi ile memurlar için maaşları artırmıştı.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mangaliso Ndlovu, ekmek maliyetini düşürmek için ülkenin dört bir yanındaki küçük fırınlara destek vermeyi planladığını belirtti.

Ülkenin ekmek endüstrisi Lobels, Bakers Inn ve Proton olarak üç büyük fırın tarafından yönetiliyor. Standart bir somun ekmek fiyatını 2,50 Dolar'dan ZWL 3 dolara arttırdılar.

Ekmek fiyatlarındaki artış, bu yıl beşinci kez oldu ve enflasyonist baskılar Güney Afrika ülkesini etkilemeye devam ediyor. Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 66'ya ulaştı.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mangaliso Ndlovu NewsDay’e verdiği demeçte, “Büyük kasabalara ve şehirlere ekmek tedarik edebilmeleri için destekleyeceğimiz küçük fırınlarımız var. Burada Plumtree'de olduğu gibi, Plumtree Bakery'yi de tanıyarak büyüdüm ve bunlar, Bulawayo'ya ekmek tedarik edebilmeleri için yardımcı olacağımız pastaneler ve fiyatlarımızı yaklaşık 2,50 Dolar'lık bir seviyede tutmayı hedefliyoruz. ” dedi.

Ndlovu, hükümetin kendisini bir zaman dilimiyle sınırlamayacağını, ancak sürecin çoktan başladığını ve tek taraflı ekmek fiyat artışlarının geçmişte kalması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2019, 10:46