Zimbabve'de ikinci bir emre kadar Facebook, WhatsApp ve Twitter yasak

Zimbabve'de, petrol fiyatlarındaki artışın protesto edildiği ve 5 kişinin hayatını kaybettiği gösterilerin ardından İnternet servis sağlayıcısı Econet, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin talebi üzerine ülkede tüm sosyal medya sitelerine erişimin yasaklandığını belirtti.

Zimbabve İnsan Hakları STK Forumu, yetkilileri "büyük insan hakları ihlallerini maskelemek için" interneti kesmekle suçladı.

Açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, ülkede kapatılan internet tekrar açıldı ancak Facebook, YouTube, WhatsApp ve Twitter'a belirsiz süre erişim olmayacaktır." ifadeleri yer verilmişti.

Zimbabve'de 3 gün önce petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 5 kişi hayatını kaybetmiş, 68 kişi yaralanmış, en az 200 kişi de gözaltına alınmıştı.

Ülkede başta başkent Harare olmak üzere farklı şehirlerdeki gösteriler ve grev nedeniyle birçok kurum ve işletme kapatılmıştı.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, önceki gün benzin fiyatlarını artırdığını açıklamıştı. Zimbabve Sendikalar Kongresi (ZCTU) de dün tüm işçilere çağrı yaparak, 3 günlük grev kararı almıştı.

Kaynak: BBC