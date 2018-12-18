Zimbabve'de şiddetin faturası güvenlik güçlerine çıktı

Zimbabve'de soruşturma komisyonunun raporunda seçim sonuçlarını protesto eden 6 göstericinin ölümünden polis ve askerlerin sorumlu tutulduğu bildirildi.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın açıkladığı soruşturma komisyonunun raporunda, ülkede ağustos ayında seçim sonuçlarını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterisi sırasında 6 göstericinin ölümünden polis ve askerlerin sorumlu tutulduğu belirtildi.

Raporda, göstericilere şiddet uygulandığı ifade edilerek, gerçek mermi ve sopalarla müdahale edildiği bildirildi. Raporda, kuralları çiğneyen güvenlik güçlerinin adalete teslim edilmesi gerektiği kaydedildi.

Ülkede seçim sonuçları açıklanmaya başladıktan sonra sokaklara çıkan muhaliflerin başlattığı protesto gösterilerinde 6 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Zimbabve'de 30 Temmuz'da yapılan devlet başkanlığı seçimini, askeri müdahale sonrası iş başına gelen Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa kazanmıştı.

Zimbabve Seçim Komisyonu, iktidardaki Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi (Zanu-PF) adına yarışan Mnangagwa'nın oyların 50,8'ini, MDC İttifakı'nın adayı Chamisa'nın ise yüzde 44,3'ünü aldığını açıklamıştı.