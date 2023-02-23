Zimbabve, Freddy Kasırgası öncesi teyakkuzda

Mozambik, Zimbabve ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yarın geceden itibaren etkili olması beklenen kasırga öncesi bölge ülkeleri önlemleri artırdı.

Zimbabve'de başkent Harare dahil olmak üzere doğudaki bazı bölgelerde eğitim ve ulaşım hizmetlerine ara verilerek, okulların tahliye bölgesi olarak kullanılmasına kararlaştırıldı.

Şiddetli rüzgar ve sağanağın beklendiği bölgelerde sel için de tedbir alındı.

Mozambik kabinesi, ülke genelinde dün kırmızı alarm ilan ederken, ülkenin güneyinde bazı yerleşim yerlerini boşalttı.

Kasırga, Madagaskar'da 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Geçen yıl, Madagaskar, Malavi ve Mozambik'te etkili olan Ana Kasırgası onlarca kişinin ölümüne, binlerce kişinin evini terk etmesine yol açmıştı.