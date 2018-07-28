Zimbabve yeni bir sayfa açmak istiyor

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Ülkeyi uzun yıllar yöneten eski Cumhurbaşkanı Robert Mugabe 2017 yılında askeri darbe ile iktidardan indirilmişti. Mugabe'nin ardından göreve getirilen Cumhurbaşkanı Emmerson Mnangagwa, pazartesi günü gerçekleşecek seçimlerin adil koşullarda gerçekleşeceğini açıklamıştı.

Seçimlerin rekabet içinde geçmesi beklenirken iki aday ön plana çıkıyor. Bu isimler; halihazırda iktidarda olan 'Ulusal Birlik Partisi' (ZNU-PF) başkanı Mnangagwa ve 'Demokratik Değişim Hareketi' lideri Nelson Chamisa.

MUHTEMEL BAŞKAN ADAYLARI

Mnangagwa, geçmişte devrik Cumhurbaşkanı Mugabe ile beraberdi. Aralarında yaşanan siyasi ayrılık dolayısıyla Mugabe tarafından partiden uzaklaştırılmıştı. Ordunun desteğini alan Mnangagwa, Mugabe'nin 2017'de devrilmesinden sonra ülkenin başına geçmişti. Son dönemde, seçim kampanyalarında özgürlükçü söylemleriyle dikkat çekiyor.

Chamisa ise eski avukat ve papaz. Ana muhalefet lideri Morgan Tsvagirai'nin bu yılın başlarında hayatını kaybetmesiyle partinin başına gelmişti. Geniş ölçekli ekonomik reformlar vaat ediyor. Gençliğin de desteğini arkasına alan Chamisa, Mnangwa'nın geçmişte kaldığını kendisinin yeni Zimbabve'yi temsil ettiğini dile getiriyor.

Chamisa seçimlerde favori olarak gösteriliyor.

Zimbabve, Başkan Erdoğan'ın BRICS zirvesi kapsamında çıktığı Afrika turunda uğrayacağı Zambiya'nın güney komşusu.



Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2018, 18:31