Zulu halkının yeni kralı taç giydi

Ulusal basına yansıya haberlere göre, yeni Kral MisuZulu kaZwelithini, bugün KwaZulu-Natal eyaletinde bulunan KwaKhangelamankengane Sarayı'nda düzenlenen törenle tacını giydi.

Zuluların yeni kralı MisuZulu KaZwelithini, 1974'te Kral Goodwill Zwelithini'nin üçüncü oğlu olarak Kwahlabisa'da dünyaya geldi.

Anne tarafından Esvatini kraliyet ailesiyle birinci derece kan bağına sahip olan Kral KaZwelithini'nin, iki karısından üç çocuğu bulunuyor.

- Taht kavgası

Zulu Kralı Goodwill Zwelithini'nin 2021'de vefat etmesinin ardından tahta kimin geçeceği konusu kraliyet ailesi içerisinde derin tartışmalara yol açmıştı.

Kral Zwelithini'nin ardından taht naibesi olarak vekaleten görevi devralan Kraliçe Zwelithini, en büyük oğlu MisuZulu kaZwelithini'yi yeni kral ilan etmişti.

Güney Afrika hükümetinin de MisuZulu kaZwelithini'yi resmi Zulu Kralı olarak tanımasına rağmen, kraliyet ailesinin tahtta hak iddia eden diğer üyeleri konuyu mahkemeye taşımıştı.

- Zulu monarşisi

Zulular tarafından, Güney Afrika'nın doğusunda 19. yüzyıl başlarında kurulan krallık, bölgede güçlü bir devlet olarak bir asıra yakın süre varlığını sürdürdükten sonra, İngiliz sömürge güçleri tarafından yıkıldı.

Ülkeyi 1948-1994'te yöneten beyaz ırkçı apartheid yönetimi tarafından geleneksel Zulu toprakları üzerinde yarı bağımsız statüde tekrar tanınan Zulu monarşisi, ülkenin demokrasiye kavuştuğu 1994'ten beri sembolik bir makam olma özelliği taşıyor.

Bununla birlikte, monarşinin yıllık yaklaşık 5 milyon dolar değerinde vergi geliri bulunuyor.