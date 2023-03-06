Kandilde cinsel münasebet günah mı?

Kandilde cinsel ilişki günah mı, kandil geceleri Müslüman eşler arasında cinsel münasebetin bir sakıncası var mı soruları bu aralar merakla soruluyor.

Her kandil gecesinde vaktini ibadetlerle geçiren Müslümanlardan bazılarının aklına çeşitli soru işaretleri de takılıyor. Bunlardan bazıları da eşler arasındaki cinsel münasebet durumu?

KANDİLDE CİNSEL MÜNASEBET GÜNAH MI?

Her mübarek gün ve gecelerde Müslüman eşlerin en büyük soruları arasında genellikle, Kandilde cinsel ilişkiye girilir mi, girmek günah mı Diyanet ne diyor sorusu da yer alıyor. Özellikle de Türkiye'de daha büyük bir önemle kutlanan ve ifa edilen mübarek kandil geceleri, dini bayramlar ve benzeri günlerde eşler cinsel ilişki konusunu merak ederler. Oysa İslam din bu konuda hayli kolaylık sağlayıcı hükümlere sahiptir.

Berat “kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması” anlamına gelen Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Şaban ayının on beşinci gecesinde Müslümanların Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı ümit edilerek bu geceye Berat gecesi denilmiştir.

Berat gecesinin fazileti ile ilgili olarak Hz. Peygamber’den nakledildiği bildirilen birkaç rivayet bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesinde Allah’ın bu gecede dünya semasına tecelli edeceği, Kelb kabilesinin koyunlarının kılları adedince insanı bağışlayacağı ve kendisine edilen tüm duaları kabul edeceği anlatılmaktadır.

Kandil geceleri veya başka dini gün veya gecelerde eşler arasında cinsel ilişki yasak değildir. Eşlerin cinsel ilişkiye girmesini yasaklayan tek bir konu var o da oruçlu olma halidir. Oruçlu insanlar dünyevi bütün zevk ve sefalardan uzak durmak zorundalar. Bunlara cinsel ilişki de dahildir.

Özetlersek, berat gecesi bir tür arınma ve kendisine taksim edilen payı alma gecesi olduğu için bu geceyi dua etmekle, ibadet etmekle geçirmek elbette bir Müslüman için daha kârlı bir eylem olacaktır. Ancak tabii ki eşler arasındaki cinsel münabeset de önemlidir ve yeri zamanı gelmişse ertelenmemesi gereken bir durumdur.

Regaip Kandilinin gelmesiyle birlikte bu soru bir kez daha gündem oldu. Kandil gecelerinde ilişkiye girmenin günah olup olmadığı konusu kiminle ilişkiye gireceğinizle alakalı bir durumdur.

Müslüman kendi helalinden başkasıyla ilişkiye giremez; dolayısıyla kandil gecelerinde de helaliyle yani eşiyle ilişkiye girmesi gayet normal bir durumdur.

Kandil akşamı ilişkiye girmek günah mı sorusunun cevabı özetle; ilişkiye gireceğiniz kişi helaliniz ise hiçbir günahı yok.