Bazı isimler o kadar çok yaygın ki küçük bir grup içinde bile aynı isme sahip çok sayıda insan olabiliyor ve hal böyleyken Türkiye'de en çok kullanılan kadın ve erkek isimleri hangileridir sorusu hem çocuğuna isim arayan ebeveynler hem de konunun meraklıları tarafından sorulabiliyor.

En çok kullanılan isimler hakkında zaman zaman veriler açıklanıyor. En son geçtiğimiz nisan ayında açıklanan resmi verilere göre, geçen yıl doğan bebeklere en çok Zeynep ve Yusuf isimleri verildi.

TÜİK tarafından açıklanan İstatistiklerle Çocuk, 2020 haber bülteni, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2020 yılında doğan bebeklere konulan en popüler erkek bebek isimlerinin Yusuf, Eymen ve Mustafa; en popüler kız bebek isimlerinin de Zeynep, Asel ve Elif olduğunu ortaya koydu. Ayrıca 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Demir; kız çocuk isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Tülin olduğu belirlendi.

Bu veriden 4 ay önce yani geçtiğimiz ocak ayında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ün açıkladığı veriler, isimler konusunda çok daha ayrıntılı bilgiler sunuyor.

Türkiye'nin 2020 İsim Haritası'nı hazırlayan Genel Müdürlük, geçen yıl dünyaya merhaba diyen 559 bin 753 erkek ve 531 bin 390 kız bebeğin isimleriyle ilgili verileri yayımladı.

Buna göre, ebeveynlerin erkek bebeklere geleneksel isim verme eğilimi kız bebeklere kıyasla daha yüksek. Erkek bebeklerin aile büyüklerinin ismini taşıması hassasiyeti söz konusu.

Öte yandan kız bebeklere modern ve popüler isimler koyma eğilimi daha vağır basıyor.

Geçen sene doğan 1 milyon 91 bin 143 bebek iindeki erkeklerden 7.540'ına Yusuf, 6.236'sına Miraç ve 6.222'sine Eymen; kız bebeklerden de 11.179'una Zeynep, 7.316'sına Elif ve 6.335'ine Defne adı konuldu.

Ardından, erkek çocuklarına Ömer Asaf, Kerem, Alparslan, Mustafa, Hamza ve Ali Asaf; kız çocuklarına da Asel, Azra, Eylül, Nehir, Eslem ve Asya çoğunlukla tercih edilen isimler olarak öne çıktı.

Bölgelere göre en çok kullanılan isimler

Ülkemizde en çok nüfus yoğunluğunun bulunduğu Marmara'da hayata gözlerini açan 305 bin 96 bebek içerisinde erkeklerde Ömer Asaf, Eymen ve Alparslan; kız bebeklerde de Zeynep, Defne ve Asel isimleri öne çıktı.

Türkiye geneliyle kıyaslandığında en az bebeğin doğduğu Karadeniz'de ise 78.257 bebeğin içerisinde erkeklerde Alparslan, Ömer Asaf ve Eymen; kız bebeklerde de Zeynep, Defne ve Asel ilk sırada geldi.

İç Anadolu'da 157.307 bebeğin içerisinde en çok erkeklere Yusuf, Ömer Asaf ve Eymen; kız bebeklere ise Zeynep, Elif ve Defne isimleri konuldu.

Güneydoğu'da 193.401 bebek dünyaya gelirken, diğer bölgelerde tercih edilen Yusuf, Miraç, Elif ve Zeynep ortak isimlerin yanı sıra erkek bebeklerde Muhammed, kız bebeklerde ise Ecrin ismi en çok kullanılan isimler arasında yer aldı.

Ege'de dünyaya gelen 112 bin 30 bebeğin içerisinde erkeklerde Eymen, Miraç ve Kerem; kız bebeklerde ise İç Anadolu'da olduğu gibi Zeynep, Defne ve Elif isimleri yine öne çıktı.

Akdeniz'de 143.877 bebeğin içerisinde erkeklerde Yusuf, Eymen ve Mustafa; kız bebeklerde ise Zeynep, Asel ve Elif isimleri ilk sırada gelirken, Doğu Anadolu'da ise 100.679 bebeğin içerisinde en çok kullanılan Yusuf, Miraç, Zeynep ve Elif isimlerinin yanında Miran ve Azra isimleri de yaygın şekilde kullanıldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir

Başkent Ankara'da doğan erkek bebeklerin 377'sine Ömer Asaf, 373'üne Eymen ve 346'sına Göktuğ ismi verilirken, kız bebeklerin 683'üne Zeynep, 504'üne Defne ve 413'üne Asel adı konuldu.

İstanbul'da hayata merhaba diyen erkek bebeklerin 1.203'üne Ömer Asaf, 1.043'üne Eymen ve 1.022'sine Yusuf; kız bebeklerin ise 1.870'ine Zeynep, 1.352'sine Defne ve 1.092'sine Elif isimleri verildi.

Son olarak İzmir'de ise kız bebeklerde 423 ile Zeynep ismi, Ankara ve İstanbul'da olduğu gibi listenin birinci sırasında yer aldı. Zeynep'i 400 ile Defne ve 313 ile Elif isimleri izledi. Erkek bebeklerde de 293 ile Eymen, 234 ile Ayaz ve 232 ile Miraç ilk sırada geldi.

Bazı isimler Türkiye'de sadece bir kişiye verildi. En azından bu verilerin açıklandığı 28 Ocak 2021 tarihi itibarıyla bu çok nadir isimlerin Zeynep Göknil, Seyyah Devrim, Açela Nur, Yüsra Çiğdem, Abbas Efe ve Alpargu olduğu görüldü.