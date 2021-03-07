Osmanlı ilim aleminin son çınarı M. Emin Saraç

Osman Nuri Topbaş Altınoluk dergisinde bu ay geçtiğimiz ay ebediyete irtihal eden ve aynı zamanda kendisinin de İmam Hatip'ten hocası olan M. Emin Saraç Hoca'yı yazdı. İşte o yazı:

Ömrünü Kur-an ve Sünnet istikametinde ilim ve irfan hizmetlerine adayan, muhterem Emin Saraç Hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve bütün sevenlerine sabr-ı cemil niyâz ediyoruz. Makamı ali, mekanı Cennet olsun!

Emin Saraç Hocamız, Mısırda okumuş, Ezher'den mezun olmuştu. Hacca giden muhterem büyüklerimiz, Mısır'da kendisini ziyaret edip halini-hatırını sormuş, Türkiye'deki ahvale dâir suallerini cevaplandırmış, o da kendilerine Mısır hakkında mâlumat vermişti. Emin Saraç Hocamız, gönlündeki müstesna vefa hissinin bir tezahürü sadedinde, bu hatırasını bize defalarca nakletmişti.

Kendisi, İmam-Hatip yıllarımızda hocamızdı. Dünyevi menfaatlerden müstağni halde, Fatih Camii’nde gayet mütevazı bir şekilde Kütüb-i Sitte okutur ve Kur'an-ı tefsir ederdi. Haliyle, kaliyle, ilim ve irfanıyla din adamlarına numune-i imtisal olan bir fazilet sergilerdi.

Emin Saraç Hocamız, dine karşı ağır baskıların yaşandığı ve istikâmeti korumanın alabildiğine güç olduğu dönemlerde dahi, eğilmeden ve müstakim duruşunu bozmadan, İslâm'ın vakarını temsil edebilen müstesna şahsiyetlerden biri idi.

Kendisi, eski devrin ıztıraplarını zaman zaman hatırlatır, o dönemin hazin hatıralarını naklederdi. Böylece, günümüzün kıymetini bilerek hizmet ve gayretlerimizi artırmamızı tavsiye ederdi.

Vakfımıza zaman zaman teşrif ederek, yurt içi ve yurtdışındaki faaliyetleri sorar, yapılan hizmetleri dinledikçe hem memnuniyetini izhâr eder, hem de daha büyük hizmetlere teşvik ederdi.

Kendi yaşadığını yaşatmaya gayret eden ve yetiştirdiği sayısız talebeleriyle ilim ve irfanının şükrünü layıkı veçhile ifa eden Hocamız Osmanlı ilim aleminin mübârek mensuplarının adeta zamanımızdaki son çınarlarından biriydi.

Rabbimiz kendilerinden razı olsun. Yerlerini boş bırakmasın. Aziz milletimizi ve ümmet-i Muhammed'i istikâmet ehli alim ve ariflerden mahrum etmesin.

Hazret-i Ali -radıyallahu anh-'ın güzel bir sözü vardır:

"Öyle kamil bir hayat yaşa ki; insanlar hayattayken seni özlesinler, vefatından sonra da sana hasret kalsınlar!.."

Şeyh Sadi de;

"Öyle faziletli bir hayat yaşa ki, vefat ettiğin zaman insanlar; «Bir güneş battı, bir yıldız kaydı!» diye seni rahmet ve hasret ile yad etsinler." buyuruyor.

Ne mutlu Emin Saraç Hocamız gibi, şu fani gök kubbede hoş bir sada bırakarak ebediyete irtihal ede-bilen salih kullara!..

Muhterem Hocamızın aziz ruhu için el-Fatihal..

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021, 18:55