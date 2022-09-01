1 Eylül döviz kurları
Önceki gün 18,20'den kapanan dolar/TL yatay seyrini sürdürürken, kapanışta 18,30 olan avro/TL 18,23 seviyesinde işlem görüyor.
Altın-Döviz 01.09.2022, 09:01
İstanbul serbest piyasada dolar 18,2020 liradan, avro 18,2340 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,2000 liradan alınan dolar 18,2020 liradan satılıyor. 18,2320 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2340 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,2050 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3030 lira olmuştu.
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