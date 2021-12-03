1 gram altın 788 lira

Altının onsu 1768 dolar civarında seyrediyor.

Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı, ons seviyelerinin düşük olmasına karşın altın fiyatlarının sürekli rekor tazelemesine neden oluyor.

Gram altının satış fiyatı saat 12:38'de 788,508 lira seviyesine kadar çıktı.

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon, büyüme ve para politikalarının gidişatına yönelik endişelerin sürmesine karşın iyimserliğin korunduğunu belirterek, bugün ABD'de istihdam raporu, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında bulunacağını kaydetti.

ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.