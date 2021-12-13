1 gram altın 832 TL'ye yükseldi

Türkiye'de altın fiyatları bugün tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. USD/TRY kuru bugün 14,46 seviyesine çıkarak rekor tazeledi ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle gram altın 832 TL, çeyrek altın 1.376 TL ve cumhuriyet altını 5.608 TL ile rekor yüksek seviyeden satıldı.

Merkez Bankasının faiz indirimine başlamasıyla yükselişe geçen döviz ve altın fiyatları, düşük faiz söyleminin yapılması, Hazine kadrosunda değişikliğe gidilmesi ve bu faiz indirimleriyle enflasyon ve kurdaki yükselişin hızlanacağı algısıyla rekor seviyelere çıktı.

13,95 rekorunun ardından dolar kurunun 13,90'ı aşmasıyla Merkez Bankasından döviz satışı yapılarak doğrudan müdahale geldi, fakat 3 kez yapılan bu müdahale kurda düşüş sağlayamadı. Fiyat bugün %5 yükselişle 14,28'e çıktı.

Altın fiyatlarında etkili olan bileşenden olan ons altında fiyatlama oldukça sakin ve 1.780 dolar yakınında yatay seyir var. Dolar kurunda ise hafta oldukça hızlı başladı ve fiyatın %4 yükselmesiyle altın fiyatları da günün ilk yarısında %4 yükseliş yaşıyor. Günün devamında atakların sürmesi durumunda Merkez Bankasından 4. müdahale gelebilir, fakat Perşembe günü yapılacak PPK toplantısı öncesinde yüklü bir miktarda müdahale gelmedikçe kurdaki oynaklık devam edebilir.

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