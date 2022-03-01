1 Mart 2022 döviz kurları
İstanbul serbest piyasada 1Mart'ta dolar 13,8270 liradan, avro 15,4820 liradan güne merhaba dedi.
Altın-Döviz 01.03.2022, 09:21
İstanbul serbest piyasada dolar 13,8270 liradan, avro 15,4820 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,8250 liradan alınan dolar 13,8270 liradan satılıyor. 15,4800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,4820 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8010 lira, avronun satış fiyatı ise 15,4910 lira olmuştu.
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