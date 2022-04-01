1 Nisan 2022 döviz kurları
İstanbul serbest piyasada dolar 14,6710 liradan, avro 16,2390 liradan güne merhaba dedi.
Altın-Döviz 01.04.2022, 09:11
İstanbul serbest piyasada dolar 14,6710 liradan, avro 16,2390 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,6690 liradan alınan dolar 14,6710 liradan satılıyor. 16,2370 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,2390 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6820 lira, avronun satış fiyatı ise 16,2750 lira olmuştu.
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