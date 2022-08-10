10 Ağustos döviz kurları
Döviz kurları düne kıyasla hafif geriledi. Dolar/TL 17,92, avro/TL ise 18,29 seviyelerinde işlem görüyor.
Altın-Döviz 10.08.2022, 09:38
İstanbul serbest piyasada dolar 17,9200 liradan, avro 18,2990 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 17,9180 liradan alınan dolar 17,9200 liradan satılıyor. 18,2970 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2990 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 17,9410 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3410 lira olmuştu.
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