10 Aralık döviz kurları
Önceki gün 13,80'dan kapanan dolar/TL haftanın son işlem gününe 13,78, kapanışta 15,60 olan avro/TL ise 15,58 seviyesinde başladı.
Altın-Döviz 10.12.2021, 09:12
İstanbul serbest piyasada dolar 13,7870 liradan, avro 15,5870 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,7850 liradan alınan dolar 13,7870 liradan satılıyor. 15,5850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,5870 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8060 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6040 lira olmuştu.
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