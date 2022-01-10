10 Ocak döviz kurları
Geçen haftayı 13,8370'ten kapatan dolar/TL yeni haftanın ilk gününde yatay seyirle 13,82 seviyelerinde, kapanışta 15,67 olan avro/TL ise yine aynı düzeyde bulunuyor.
Altın-Döviz 10.01.2022, 09:33
İstanbul serbest piyasada dolar 13,8230 liradan, avro 15,6750 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 13,8210 liradan alınan dolar 13,8230 liradan satılıyor. 15,6730 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,6750 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8370 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6700 lira olmuştu.
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