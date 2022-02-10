10 Şubat döviz kurları
Önceki gün 13,59 seviyesinde kapanan dolar/TL yeni günde 13,57, kapanışta 15,53'lerde olan avro/TL ise 15,51'den işlem görüyor.
Altın-Döviz 10.02.2022, 09:12
İstanbul serbest piyasada dolar 13,5720 liradan, avro 15,5170 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,5700 liradan alınan dolar 13,5720 liradan satılıyor. 15,5150 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,5170 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5940 lira, avronun satış fiyatı ise 15,5360 lira olmuştu.
9
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü