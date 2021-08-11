11 Ağustos 2021 dolar ve euro kuru

Haftanın üçüncü gününde yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeye devam ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolarda ibre bugün aşağıyı gösteriyor. "Dolar ne kadar oldu?" sorusu merak konusu oldu. Peki 11 Ağustos dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?

11 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

11 Ağustos Çarşamba günü, haftanın üçüncü günü dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 8,5864 TL'den yapan dolar, şu anda 8,5856 TL alış ve 8,5873 TL satış fiyatına sahip.

Haftalık değişim yüzdesi %-0.3 olan doların günlük değişim yüzdesi ise %-0.1..

EURO NE KADAR?

%0,12'lik bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 10,0957 TL'den yapan euro şu anda 10,0860 TL alış ve 10,1055 TL satış fiyatına sahip.

Kaynak: Mynet