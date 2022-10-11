11 Ekim döviz kurları
Dolar/TL 18,58 seviyesinde yatay seyrini korurken, avro/TL düne göre hafif gerileyerek 17,99'a düştü.
Altın-Döviz 11.10.2022, 09:12
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5820 liradan, avro 17,9970 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,5800 liradan alınan dolar 18,5820 liradan satılıyor. 17,9950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,9970 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,5800 lira, avronun satış fiyatı ise 18,0180 lira olmuştu.
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