11 Ocak döviz kurları
Önceki gün 13,8590 liradan kapanan dolar 13,77 lira, kapanışta 15,6640 lira olan avro ise 15,62 seviyelerinde alınıp satılıyor.
Altın-Döviz 11.01.2022, 09:32
İstanbul serbest piyasada dolar 13,7790 liradan, avro 15,6250 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,7770 liradan alınan dolar 13,7790 liradan satılıyor. 15,6230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,6250 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8590 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6640 lira olmuştu.
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